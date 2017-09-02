Сербия – Молдова. Прогноз на матч (02.09.2017)

Сербия примет Молдову в матче квалификации Чемпионата Мира. В очередном туре сербы планируют набрать очки, а ранее, кстати, сборная их вообще не теряла, благодаря чему на данный момент лидирует в турнирной таблице группы D.





Что касается Молдовы, то в активе команды только 2 очка, добытых в двух из трех предыдущих матчах. Вот только не проигрывала сборная лишь грузинам, которые находятся также внизу турнирной таблицы, не имея шансов побороться ха выход на мундиаль.





В предстоящей встрече Сербия выступит в качестве явного фаворита, а по-другому и не может быть, так как хозяева намного превосходят своего соперника, доказав это хотя бы в гостевом поединке – виктория 3:0.





Предположим, что Сербия начнет и домашнюю встречу с Молдовой мощно (а, напомним, в гостях сербам удалось отличиться уже на 19-й минуте), с высокой долей вероятности отправив хотя бы один мяч в ворота соперника до перерыва. Прогноз – Сербия выиграет как стартовую 45-минутку поединка с Молдовой, так и второй тайм, а итоговое преимущество хозяев составит 3 мяча.