Грузия – Ирландия. Прогноз на матч (02.09.2017)

Грузия примет Ирландию в матче квалификации Чемпионата Мира. Британская сборная располагается в верхней части турнирной таблицы группы D, точнее делит с сербами лидерство, набрав по 12 пунктов. У команд довольно сильные соперники в отборочном стиле, следовательно, нельзя себе позволить терять очки против менее серьёзных сборных, в том числе Грузии.





Да, грузины сыграют дома, что несколько увеличивают их шансы на успех, но все же фаворитом противостояния являются ирландцы, тем более они абсолютно во всех очных встречах оказывались сильнее. Последняя из них была сыграна в октябре 2016-го года и в ней Ирландия дома обыграла соперника минимально, 1:0, предположим, что и в Грузии результативным поединок не получится, а Ирландия минимум не проиграет.





Предположим, что гости изберут стиль ведения игры с позиции силы, вот только полностью контролировать ситуацию на поле у Ирландии не получится. Скорее всего, ели они и обыграют соперника, то минимально, например, со счетом 1:0 или, в крайнем случае, 2:1, первый вариант, кончено, будет более логичным.