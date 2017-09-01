Чехия – Германия. Прогноз на матч (01.09.2017)

Чехия примет Германию в матче квалификации Чемпионата Мира. Немцы выиграли пока абсолютно во всех поединках отборочного цикла, но вряд ли команда ставит перед собой цель победить и в оставшихся встречах, главное, это подготовка к предстоящему мундиалю.





Именно поэтому Германия может себе позволить эксперименты и наверняка так и случится, первое место ведь немцам практически гарантировано. А вот Чехию устроит только победа и сборная бросит всех сильнейших на бой с Германией, чтобы добиться виктории.





Дома у Чехии есть реальные шансы, например, на ничью, а вот победить даже второй состав Германии будет довольно сложно. Немцы в официальных встречах выглядят великолепно, например, пропустила команда в квалификации только один мяч, и это 27-ми забитых.





В первом круге дома Германии не оставила шансов Чехии, деклассировав соперника 3:0, предположим, что подобного не произойдет в Праге, как минимум Германия не окажется столь же результативной, хотя два мяча могут побывать в сетке ворот хозяев. Прогноз – ничья 1:1 или минимальная виктория сборной Германии.