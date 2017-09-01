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Мальта – Англия. Прогноз на матч (01.09.2017)
Дата события: 01 сентября 21:45

Мальта примет Англию в матче квалификации Чемпионата Мира. «Родоначальники футбола» не проиграли в отборочном цикле пока ни единого поединка и уверенно лидируют в группе, опережая такие сборные, как, например, Словения, Словакия и Шотландия.


Наверняка Англия выйдет на мундиаль, минуя стыковые поединки, то есть, займет в группе первое место. Для этого даже не обязательно исключительно побеждать в оставшихся поединках, но это не касается предстоящей встречи, в которой Англии не имеет права потерять очки. Все потому, что Мальта очень слабый соперник, не набравший пока ни единого пункта, более того, только два забитых мяча в активе сборной.


В октябре на своем поле Англия не стала деклассировать Мальту, а победила скромно – 2:0. На выезде возможно подобная ситуация, при которой Англия будет полностью контролировать ситуацию на футбольном поле, а забьем ровно тогда, когда того потребует игра. Например, случиться это в середине первого тайма, да и вообще, стартовую 45-минутку Англия должны выигрывать при любом раскладе.

Предлагаем сделать ставку на исход «победа сборной Англии в первом тайме с форой -1» за высокий коэффициент 1,47 от букмекерской конторы Винлайнбет.
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