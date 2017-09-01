Дания – Польша. Прогноз на матч (01.09.2017)

Дания примет Польшу в центральном матче группы Е квалификации Чемпионата Мира. Датчане ведут борьбу с Черногорией за итоговую вторую строчку в турнирной таблице, на данный момент имея равное количество набранных пунктов. Польша, в свою очередь, вырвалась в лидеры и уверенными темпами приближается к Чемпионату Мира.





Если Польша не проиграет Дании на ее поле, то наверняка выйдет на мундиаль прямиком, минуя стыковые матчи. О победе Польши говорить можно, только она и не нужна гостям, следовательно, поляки наверняка сыграют прагматично, на удержание того результата, которых их устраивает.





Но и без забитых мячей встреча не окажется. Не стоит забывать о Роберте Левандовски, уже не раз огорчавший соперников в квалификации, да и у Дании с атакой все в порядке, если судить по прошлым матчам. Например, в июне датчане на выезде деклассировали Казахстан, отличившись трижды, а до этого в товарищеской встрече забили Германии, довольно здорово действую против действующий чемпионов мира. Прогноз – обе команды в матче Дания – Польша забьют, но «верх» пробит не будет, то есть, ничья 1:1 в итоге.