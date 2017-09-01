16:23 (+3) 31 August 2017
Логин
Пароль
Регистрация! Забыли пароль?
Казахстан – Черногория. Прогноз на матч (01.09.2017)
Дата события: 01 сентября 19:00

Казахстан примет Черногорию в рамках квалификации Чемпионата Мира. В турнирной таблице группы Е на данный момент уверенно лидирует Польша, опережая как раз-таки Черногорию на 6 очков. Датчане также имеют отставание в 6 пунктов и является главным конкурентом черногорцев за итоговую вторую строчку.


Терять очки Черногории сейчас никак нельзя, тем более в поединке с соперником, который располагается на последнем месте. Казахстан ничего не смог противопоставить Черногории в гостях, проиграв 5:0, викторией для фаворита должна завершится и предстоящая встреча.


Предположим, что Черногория мощно начнет и добьется своего еще до 30-й минуты поединка. Казахстан хоть и забивал частенько в последнее время, но отличиться против Черногории хозяевам будет сложно, тем более, если говорить о стартовой 45-митуке. В ней-то Казахстан вряд ли большими силами будет выбираться на чужую половину поля, сосредоточив основные силы у собственных ворот. Скорее всего, в первом тайме Черногория выиграет с сухим счетом, например, 1:0.

Предлагаем сделать ставку на исход «победа Черногории в первом тайме» за высокий коэффициент 2,33 от букмекерской конторы Винлайнбет.
Сделать ставку
Новости



Наш чат
Комментировать могут только зарегистрированные пользователи

Disqus
Facebook
Rambler's Top100