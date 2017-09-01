Казахстан – Черногория. Прогноз на матч (01.09.2017)

Казахстан примет Черногорию в рамках квалификации Чемпионата Мира. В турнирной таблице группы Е на данный момент уверенно лидирует Польша, опережая как раз-таки Черногорию на 6 очков. Датчане также имеют отставание в 6 пунктов и является главным конкурентом черногорцев за итоговую вторую строчку.





Терять очки Черногории сейчас никак нельзя, тем более в поединке с соперником, который располагается на последнем месте. Казахстан ничего не смог противопоставить Черногории в гостях, проиграв 5:0, викторией для фаворита должна завершится и предстоящая встреча.





Предположим, что Черногория мощно начнет и добьется своего еще до 30-й минуты поединка. Казахстан хоть и забивал частенько в последнее время, но отличиться против Черногории хозяевам будет сложно, тем более, если говорить о стартовой 45-митуке. В ней-то Казахстан вряд ли большими силами будет выбираться на чужую половину поля, сосредоточив основные силы у собственных ворот. Скорее всего, в первом тайме Черногория выиграет с сухим счетом, например, 1:0.