Бразилия – Эквадор. Прогноз на матч (01.09.2017)

Бразилия примет Эквадор в матче 15-го тура квалификации Чемпионата Мира. «Селесао» гарантировали свое участие на мундиале, в 14-ти предыдущих поединках отборочного цикла не сумев победить только трижды. Эквадор на выезде бразильцами был обыгран более чем уверенно, 3:0, что и предопределило котировки букмекерских контор на предстоящую встречу.





Не имея турнирной мотивации, Бразилия все равно считается явным фаворитом, будет странно, если хозяева не сыграют на публику, что гарантирует, по крайней мере, забитые мячи в ворота соперника, а там, где голы, там и успех.





Бразильцы забили больше всех в квалификации, причем вторую команду «селесао» по данному показателю опережают на 9 мячей. Скорее всего, до 40 голов после матча с Эквадором Бразилия все-таки не дотянет, но, например, трижды хозяева способны отличиться, причем огорчив соперника как в стартовой 45-минутке, так и после перерыва. Ставку же здесь лучше сделать с подстраховкой на исход «голы в обоих таймах». Прогноз – виктория Бразилии 3:1.