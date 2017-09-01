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Уругвай – Аргентина. Прогноз на матч (01.09.2017)
Дата события: 01 сентября 02:00

Уругвай примет Аргентину в матче 15-го тура квалификации Чемпионата Мира. В Южной Америке пока только Бразилия гарантировала свое участие на мундиале, шансы же Аргентины и Уругвая попасть на мировое первенство примерно равные и довольно высокие.


Конечно, многое будет зависеть от предстоящей встречи, в которой хозяева намерены как минимум не уступить, а поражение для них может стать четвертым подряд в отборочном цикле. Аргентина в прошлом туре также проиграла, но до этого обыграла Чили и Колумбию, причем с сухим счетом.


Как ни странно, но пока оборона у Аргентины куда лучше справляется со своими обязанностями, нежели атака. Только 15 забитых мячей в 14-ти поединках в активе Аргентины, именно поэтому феерии голов от гостей не стоит ждать, хоть в составе сборной появятся все звезды, в том числе и Месси.


Скорее всего, первая половина встречи пройдет без обилия моментов и с высокой долей вероятности завершится 0:0, либо минимальной победой 1:0 той или иной стороны. С учетом такого прогноза и ставка на игру.

Предлагаем сделать ставку на исход «тотал первого тайма меньше 1,5» за высокий коэффициент 1,40 от букмекерской конторы 1хбет.
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