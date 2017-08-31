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Франция – Нидерланды. Прогноз на матч (31.08.2017)
Дата события: 31 августа 21:45

Франция примет Нидерланды в центральном матче игрового дня квалификации Чемпионата Мира. В своей группе сборные котировались до начала отборочного цикла выше всех, но на данный момент лидирует Швеция, а если и дальше так будет продолжаться, то именно Франция и Нидерланды разыграют судьбу второго места.


Французы победили «оранжевых» на выезде осенью 1:0 и сейчас опережают своего основного конкурента на три пункта. Стратегически Франции нужно выиграть в предстоящем поединке, но и ничья сборную устроит, особенно, если в параллельной встрече Швеция не справится с Болгарией.


Франция сильнее Нидерландов, что доказала в предыдущих трех очных поединках, неизменно обыгрывая соперника. Вот только два матча из них были товарищескими, впрочем, опираться на их результаты можно, ведь всегда в таких матчах топ-сборные играют на победу.


Предположим, что Франция в официальной встрече на своем поле будет, как и в контрольных, владеть ощутимым преимуществом и реализует хотя бы один момент еще до перерыва. Вообще, матч наверняка окажется результативным, с таким расчётом и ставка на игру.

Предлагаем сделать ставку на исход «индивидуальный тотал голов сборной Франции больше 1,5» за высокий коэффициент 1,68 от букмекерской конторы Париматч.
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