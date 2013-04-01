Португалия – Фарерские острова. Прогноз на матч (31.08.2017)

Португалия примет Фарерские острова в матче квалификации Чемпионата Мира. Действующим чемпионам Европы обязательно в предстоящей встрече нужно побеждать, ведь Швейцария в преддверии очной встречи с португальцами на три очка впереди и намерена занять в итоге первую строчку в группе В.





Португальцы после поражение от тех самых швейцарцев в остальных матчах выиграли, отправив в ворота соперников 22 мяча, то есть, сборная действует очень результативно. Португалия порадовала обилием забитых мячей в очной встрече с Фарерами осенью, деклассировав соперника на выезде 6:0, наверняка разгромом завершится и предстоящий матч.





Скорее всего, мощно Португалия начнет поединок, сделав все возможное, чтобы у нее не возникли трудности во втором тайме, а, например, однажды любая сборная может отличиться, даже такая, как Фареры. Предположим, что Португалия забьет сопернику раньше и сделает это как минимум трижды, после чего и пропускать можно, чего ранее, кстати, против Фарерских островов «европейские бразильцы» не делали.