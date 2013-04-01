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Португалия – Фарерские острова. Прогноз на матч (31.08.2017)
Дата события: 31 августа 21:45

Португалия примет Фарерские острова в матче квалификации Чемпионата Мира. Действующим чемпионам Европы обязательно в предстоящей встрече нужно побеждать, ведь Швейцария в преддверии очной встречи с португальцами на три очка впереди и намерена занять в итоге первую строчку в группе В.


Португальцы после поражение от тех самых швейцарцев в остальных матчах выиграли, отправив в ворота соперников 22 мяча, то есть, сборная действует очень результативно. Португалия порадовала обилием забитых мячей в очной встрече с Фарерами осенью, деклассировав соперника на выезде 6:0, наверняка разгромом завершится и предстоящий матч.


Скорее всего, мощно Португалия начнет поединок, сделав все возможное, чтобы у нее не возникли трудности во втором тайме, а, например, однажды любая сборная может отличиться, даже такая, как Фареры. Предположим, что Португалия забьет сопернику раньше и сделает это как минимум трижды, после чего и пропускать можно, чего ранее, кстати, против Фарерских островов «европейские бразильцы» не делали.

Предлагаем сделать ставку на исход «победа сборной Португалии с форой -3» за высокий коэффициент 1,41 от букмекерской конторы 1хбет.
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