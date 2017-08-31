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Люксембург – Беларусь. Прогноз на матч (31.08.2017)
Дата события: 31 августа 21:45

Люксембург примет Беларусь в матче квалификации Чемпионата Мира. Команды замыкают турнирную таблицу группы А, причем на данный момент у Люксембурга всего одно набранное очко. Хоть ситуация у Беларуси несколько лучше (5 пунктов), но все-таки сборная практически не имеет шансов зацепиться за лидирующую группы, да и банально обогнать Болгарию Беларуси будет сложно.


Конечно, против Люксембурга Беларусь выступит в качестве фаворита, но потерять очки команда, как сделала дома, она может. Напомним, что прошлой осенью поединок Беларуси и Люксембурга завершился вничью 1:1, а голы были забиты в заключительно 10-минутке.


Предположим, что малорезультативной получиться и предстоящая встреча, в которой довольно продолжительное время хозяева должны действовать от обороны, в первую очередь, опасаясь пропустить. Если голы в матче и будут забиты, то уже после перерыва, причем в промежуток с 50-й по 60-ю минуты, когда Беларусь наверняка прижмет соперника к своим воротам, но из-за этого может и пропустить контратаку.


Прогноз – «верх» в матче команды не пробьют, в нем одна из сборных выиграет минимально, 1:0, скорее это будет Беларусь.

Предлагаем сделать ставку на исход «тотал матча меньше 2,5» за высокий коэффициент 1,61 от букмекерской конторы 1хбет.
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