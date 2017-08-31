Болгария – Швеция. Прогноз на матч (31.08.2017)

Болгария примет Швецию в матче квалификации Чемпионата Мира. Для хозяев поля победа над скандинавами будет означать возобновление борьбы за выход на мундиаль, ведь на данный момент Болгария занимает 4-ю строку в турнирной таблице, отставая от лидирующей Швеции на 4 пункта.





Кроме Швеции и Болгарии, более реальные шансы занять по итогам отборочного цикла первое и второе места имеют французы и команда Нидерландов, впрочем, «оранжевые» не здорово начали квалификацию, трижды не сумев победить в 6-ти поединках.





Что касается очной встречи Швеции и Болгарии на поле первый прошлый осенью, то довольно легко хозяева разобрались с соперником, отправив в его ворота три безответных мяча. Ударной у шведов получилась концовка стартовой 45-минутки, когда скандинавы отличились дважды, тем самым практически лишив интриги противостояния. Предположим, что сейчас шведом будет намного сложнее, но свой мяч они забьют, пусть и не точно это случиться до перерыва. А вообще в матче можно ожидать минимальной виктории Швеции 1:0 или 2:1, либо же поединок завершится вничью 1:1.