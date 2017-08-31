Бельгия – Гибралтар. Прогноз на матч (31.08.2017)

Бельгия примет Гибралтар в матче квалификации Чемпионата Мира. Поединок пройдет в городе Льеж, но вне зависимости от того, выступила бы Бельгия в качестве хозяев или гостей – она котировалась бы и котируется выше.





Наверняка бельгийцы в предстоящей встрече разгромят соперника, так как команда обладает выдающемся атакующим потенциалом, да и дома Бельгия без особого труда отправила в ворота Гибралтара 6 мячей, не совсем понятно, что же может помешать фавориту порадовать своих болельщиков вновь.





В своем активе Гибралтар имеет уже три забитых мяча, но, понятно, очков сборная еще не набирала, тогда как у Бельгии практически максимальный показатель – 16 пунктов из 18-ти. Именно Бельгия является сборной, которая меньше всех в своей группе пропустила, н позволит команда поразить собственные ворота в очередной раз.





Предположим, что Бельгия выиграет как первый, так и второй тайма уверенно и даже разгромно, то есть, в каждой 45-минутке хозяевами будет забито минимум по 3 мяча. С учетом такого прогноза и хочется сделать ставку на игру с высоким коэффициентом.