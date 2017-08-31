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Салават Юлаев – Сочи. Прогноз на матч (31.08.2017)
Дата события: 31 августа 17:00

Салават Юлаев примет Сочи в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Уфимский клуб после трех поединков занимает 12-ю строчку турнирной таблицы, проиграв дважды, причем в последних встречах. А вот ХК Сочи два раза подряд выиграл накануне, тем самым поднявшись в зону плей-офф Западной конференции.


Несмотря ни на что, Салават Юлаев продолжает котироваться выше своего соперника, ведь представители Уфы более сильные, да и встреча пройдет на их ледовой арене. В прошлый раз, впрочем, дома Салават Юлаев проиграл Сочи 3:1, а после не смог взять реванш на выезде, хоть и сыграл чуть лучше – 3:4 после буллитов.


Предположим, что сейчас удача будет все-таки на стороне хозяев, которые планируют в скором времени вернуться в группу лидеров. Провальной для уфимцев оказалась игра в обороне лишь в поединке с Амуром, когда Салават Юлаев пропустил от хабаровского коллектива 5 шайб, если же а атаке команда сможет прибавить, то начнет добиваться именно тех результатов, на которые рассчитывает. Прогноз – виктория фаворита 4:2.

Предлагаем сделать ставку с подстраховкой на исход «Салават Юлаев выиграет в основное время» за высокий коэффициент 1,83 от букмекерской конторы Париматч.
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