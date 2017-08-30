Федерер – Тиафо. Прогноз на матч (30.08.2017)

Роджер Федерер сыграет с Фрэнсисом Тиафо в рамках 1/64 финала Открытого чемпионата США по теннису. Титулованный швейцарец намерен побороться за очередной трофей, вряд ли его остановит в стартовом поединке молодой американец, который в единственной очной встрече в марте хоть и оказал сопротивление Федереру, но уступил в двух сетах.





Предположим, что на турнире такого ранга Федерер вовсе не оставит шансом 19-летнему Фрэнсису, в мировом рейтинге на данный момент занимающего 70-ю строчку. Сам Федерер, напомним, третий, но даже игра на последних крупных турнирах позволяет считать швейцарцы лучшим прямо сейчас.





Скорее всего, Федереру понадобится ровно три сета, чтобы обыграть Тиафо, причем поединок явно не затянется, если того пожелает фаворит. Например, Федереру вполне по силам деклассировать соперника в стартовом сете 6:2 или 6:1, а после несколько сбавить обороты. По такому сценарию, предположим, и пройдет матч, то есть, ставка на викторию Федерера по геймам в первом сете принесет успех.