Барыс – Торпедо. Прогноз на матч (30.08.2017)

Барыс примет нижегородское Торпедо в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. В турнирной таблице Западной конференции после 3-х проведенных встречи торпедовцы располагаются среди лидеров, хоть соперники провели в основном на один матч больше. Только однажды Торпедо не удалось выиграть, и то Авангарду команда уступила лишь в овертайме.





Что касается Барыса – клуб из Казахстана вроде бы удачно начал сезон, но, например, уступил на своем льду динамовцам Риги, что, конечно, портит впечатление. С высокой долей вероятности не добьется успеха Барыс в предстоящей встрече, ведь соперник у него довольно сильный, не зря букмекеры отдают явное предпочтение представителям России, хоть поединок и пройдет в Казахстане.





В январе Торпедо в гостях довольно уверенно разобрался с Барысом, обыграв соперника в две шайбы, причем из 4-х в сумме заброшенных шайб, три взятия ворот случились в заключительном периоде. Предположим, что и сейчас самой результативной окажется третья 20-минутка, с учетом такого прогноза и ставка на игру.