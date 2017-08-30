03:13 (+3) 29 August 2017
Логин
Пароль
Регистрация! Забыли пароль?
Кремень – Волынь. Прогноз на матч (30.08.2017)
Дата события: 30 августа 17:00

Кремень примет Волынь в матче 9-го тура украинской Первой лиги. Команды располагаются в нижней части турнирной таблицы, что довольно ожидаемо от клуба из Кременчуга, но не как для Волыни, которая в прошлом сезоне представляла Премьер-Лигу Украины.


В последних встречах Волынь стала прибавлять и добиваться тех результатов, которых от команды ждут. Например, в трех турах Волынь набрала 6 очков, победив дважды, что позволило команде покинуть зону вылета. Предположим, что и дальше Волынь будет набирать обороты и к началу октября уже команды можно будет увидеть среди лидеров.


Скорее всего, в противостоянии с Кремнем Волынь выйдет победителем, хотя многое зависит от хозяев, которые, конечно же, так просто не сдадутся. С высокой долей вероятности Кремень сделает акцент на мощное начало, постарается отличится первым, вот только более классные исполнители Волыни даже при незначительном количестве моментов забьют скорее.


В качестве ставки можно было бы рассмотреть вариант на викторию гостей, но подстраховавшись, отдадим предпочтение индивидуальному тоталу голов Волыни, ведь в атаке команде уже пора прибавлять и когда это делать, если не сейчас против скромного клуба Кремень.

Предлагаем сделать ставку на исход «индивидуальный тотал голов Волыни больше 1» за высокий коэффициент 1,40 от букмекерской конторы 1хбет.
Сделать ставку
Новости



Наш чат
Комментировать могут только зарегистрированные пользователи

Disqus
Facebook
Rambler's Top100