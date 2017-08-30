Кремень – Волынь. Прогноз на матч (30.08.2017)

Кремень примет Волынь в матче 9-го тура украинской Первой лиги. Команды располагаются в нижней части турнирной таблицы, что довольно ожидаемо от клуба из Кременчуга, но не как для Волыни, которая в прошлом сезоне представляла Премьер-Лигу Украины.





В последних встречах Волынь стала прибавлять и добиваться тех результатов, которых от команды ждут. Например, в трех турах Волынь набрала 6 очков, победив дважды, что позволило команде покинуть зону вылета. Предположим, что и дальше Волынь будет набирать обороты и к началу октября уже команды можно будет увидеть среди лидеров.





Скорее всего, в противостоянии с Кремнем Волынь выйдет победителем, хотя многое зависит от хозяев, которые, конечно же, так просто не сдадутся. С высокой долей вероятности Кремень сделает акцент на мощное начало, постарается отличится первым, вот только более классные исполнители Волыни даже при незначительном количестве моментов забьют скорее.





В качестве ставки можно было бы рассмотреть вариант на викторию гостей, но подстраховавшись, отдадим предпочтение индивидуальному тоталу голов Волыни, ведь в атаке команде уже пора прибавлять и когда это делать, если не сейчас против скромного клуба Кремень.