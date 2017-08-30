Арсенал-Киев – Десна. Прогноз на матч (30.08.2017)

Киевский Арсенал примет черниговскую Десну в рамках 9-го тура украинской Первой лиги. «Канониры» выиграли в 6-ти поединках на данный момент из 8-ми и по праву занимают лидирующую позицию в турнирной таблице чемпионата. Отставание Полтавы и клуба Ингулец составляет три очка, а далее располагается Десна, в активе которой на 4 набранный пункта меньше, чем у Арсенала.





Следовательно, предстоящую встречу можно смело называть центральной и победа в ней важна как для хозяев, так и для гостей. Уступив, Арсенал так и останется в верхней части турнирной таблице, разве что соперники поравняются с «канонирами», а вот положение Десны наверняка ухудшится значительно, впрочем, и ничья черниговский коллектив не устроит.





В мае Десна дома деклассировала Арсенал 5:1, викторией представителей Чернигова завершались очные поединки и до этого, то есть, у Десны есть неплохие шансы вновь обыграть Арсенал и приблизится к лидеру в таблице. Конечно, придется выдержать атакующий натиск соперника, который н данный момент отличился равное количество раз с Десной и команды по этому показателю впереди всех.