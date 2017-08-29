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Кольшрайбер – Смычек. Прогноз на матч (29.08.2017)
Дата события: 29 августа 21:30

Кольшрайбер и Смычек сойдутся в рамках 1/64 финала Открытого чемпионата США. Немецкий теннисист выступит в качестве явного фаворита встречи, ведь Филипп намного чаще своего соперника участвовал в турнирах Большого Шлама, да и добивался, бывало успехов.


Смычек представляет США и на данный момент он располагается на 203-й строчке мирового рейтинга, тогда как его соперник находится на 37-м месте. Ранее Кольшрайбер со Смычеком пересекались дважды и оба раза немец оказывался сильнее американца, а в 2015-го года обыграл Смычека в двух сетах.


Предположим, что снова Кольшрайбер не оставит шансов Смычеку, если не обыграв того всухую по сетам, то уж точно в решающем сете выиграв, например, 6:3 или 6:2. Скорее всего, сам Кольшрайбер все-таки не доберется в турнире очень уж далеко, хотя в топ-32 немец должен попадать хотя бы по причине своей позиции в рейтинге АТР.


Что касается ставки на игру, то стоит рассмотреть вариант на викторию фаворита с форой по геймам, так как в одном из сетов немец обязательно выиграет уверенно.

Предлагаем сделать ставку на исход «победа Филиппа Кольшрайбера с форой -5,5» по геймам за высокий коэффициент 1,93 от букмекерской конторы 1хбет.
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