Кольшрайбер – Смычек. Прогноз на матч (29.08.2017)

Кольшрайбер и Смычек сойдутся в рамках 1/64 финала Открытого чемпионата США. Немецкий теннисист выступит в качестве явного фаворита встречи, ведь Филипп намного чаще своего соперника участвовал в турнирах Большого Шлама, да и добивался, бывало успехов.





Смычек представляет США и на данный момент он располагается на 203-й строчке мирового рейтинга, тогда как его соперник находится на 37-м месте. Ранее Кольшрайбер со Смычеком пересекались дважды и оба раза немец оказывался сильнее американца, а в 2015-го года обыграл Смычека в двух сетах.





Предположим, что снова Кольшрайбер не оставит шансов Смычеку, если не обыграв того всухую по сетам, то уж точно в решающем сете выиграв, например, 6:3 или 6:2. Скорее всего, сам Кольшрайбер все-таки не доберется в турнире очень уж далеко, хотя в топ-32 немец должен попадать хотя бы по причине своей позиции в рейтинге АТР.





Что касается ставки на игру, то стоит рассмотреть вариант на викторию фаворита с форой по геймам, так как в одном из сетов немец обязательно выиграет уверенно.