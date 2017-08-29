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Локомотив – Витязь. Прогноз на матч (29.08.2017)
Дата события: 29 августа 19:00

Локомотив примет Витязь в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Клуб, представляющий Ярославль, располагается выше соперника по предстоящей встрече только благодаря лучшей разнице заброшенных и пропущенных шайб, но не только по этой причине «железнодорожники» выступят в качестве явного фаворита.


Локомотив сильнее Витязя, а дома нужно это подтверждать, тем более в начале сезона, когда команде хотелось бы пребывать в верхней части турнирной таблице Западной конференции, тем самым чувствовав уверенность.


Витязь все свои три матча до этого провёл в равной борьбе против таких соперников, как Динамо Москва, Динамо Минск и СКА, то есть, команда, предположим, находится в неплохой форме. Вот только это обстоятельство вряд ли повлияет на исход предстоящей встречи, ведь Локомотив регулярно дома оказывается сильнее Витязя, не со=лучиться по-другому и сейчас.


Скорее всего, матч не окажется уж очень результативным, а Витязь по итогам основного времени не забросит в ворота соперника более двух шайб.

Предлагаем сделать ставку на исход «индивидуальный тотал шайб Витязя меньше 2» за высокий коэффициент 1,48 от букмекерской конторы 1хбет.
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