13:53 (+3) 28 August 2017
Логин
Пароль
Регистрация! Забыли пароль?
Трактор – Металлург Магнитогорск. Прогноз на матч (29.08.2017)
Дата события: 29 августа 17:00

Трактор примет магнитогорский Металлург в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Челябинский клуб, в отличие от соперника по предстоящей встрече, начал сезон с виктории (Металлург, напомним, дома проиграл Автомобилисту), но затем в двух поединках подряд команда потерпела поражение и теперь отстает как от Металлурга, так и от большинства клубов Восточной конференции, то есть, Трактор располагается в нижней части турнирной таблицы.


А вот Металлург набирает ход, особенно порадовала игра команды в атаке в прошлом матче, впрочем, отличившись 5 раз, магнитогорский коллектив пропустил 4 шайбы. До этого «металлурги» на своем льду не без проблем, но добились виктории над Трактором 2:1, предполагается победа фаворита сезона и сейчас, пусть поединок пройдет уже в Челябинстке.


Кстати, некоторые букмекеры отдают небольшое преимущество Металлургу, хоть большинство и считают шансы соперников на успех абсолютно равными. Многое будет зависеть от старта поединка, ведь если Металлургу удастся выйти вперед, например, в две шайбы, догнать гостей Трактору будет весьма сложно и он в итоге уступит.

Предлагаем сделать ставку на исход «тотал 1-го периода больше 1» за высокий коэффициент 2,00 от букмекерской конторы 1хбет.
Сделать ставку
Новости



Наш чат
Комментировать могут только зарегистрированные пользователи

Disqus
Facebook
Rambler's Top100