Трактор – Металлург Магнитогорск. Прогноз на матч (29.08.2017)

Трактор примет магнитогорский Металлург в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Челябинский клуб, в отличие от соперника по предстоящей встрече, начал сезон с виктории (Металлург, напомним, дома проиграл Автомобилисту), но затем в двух поединках подряд команда потерпела поражение и теперь отстает как от Металлурга, так и от большинства клубов Восточной конференции, то есть, Трактор располагается в нижней части турнирной таблицы.





А вот Металлург набирает ход, особенно порадовала игра команды в атаке в прошлом матче, впрочем, отличившись 5 раз, магнитогорский коллектив пропустил 4 шайбы. До этого «металлурги» на своем льду не без проблем, но добились виктории над Трактором 2:1, предполагается победа фаворита сезона и сейчас, пусть поединок пройдет уже в Челябинстке.





Кстати, некоторые букмекеры отдают небольшое преимущество Металлургу, хоть большинство и считают шансы соперников на успех абсолютно равными. Многое будет зависеть от старта поединка, ведь если Металлургу удастся выйти вперед, например, в две шайбы, догнать гостей Трактору будет весьма сложно и он в итоге уступит.