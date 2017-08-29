Коритиба – Витория. Прогноз на матч (29.08.2017)

Коритиба примет Виторию в матче 22-го тура бразильской Серии А. У гостей по этой встрече есть некоторые проблемы с составом, а именно с большим количеством травмированных игроков. Поэтому в поединке с Коритибой Витория выступит в качестве явного аутсайдера, а по-другому не могло быть еще и по той простой причине, что Витория сыграет на выезде, а сама команда располагается ниже соперника в турнирной таблице.





На данный момент Витория располагается в зоне вылета и имеет довольно призрачные шансы по итогам сезона в Бразилии поднять на 16-ю строчку в таблице. Впрочем, несколько побед подряд исправят ситуацию, тем более есть будет одержана виктория в предстоящем матче над своим конкурентом в борьбе за выживание.





Витория в ноябре оказалась сильнее Коритибы на выезде в рамках Серии А, но на своем поле, уже в мае, очков не удалось набрать – Коритиба взяла реванш ровно с таким же счетом – 1:0. Предположим, что и сейчас матч не подарит обилия забитых мячей, например, стоит рассмотреть вариант ставки на «низ». Прогноз – ничья 1:1.