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Коритиба – Витория. Прогноз на матч (29.08.2017)
Дата события: 29 августа 02:00

Коритиба примет Виторию в матче 22-го тура бразильской Серии А. У гостей по этой встрече есть некоторые проблемы с составом, а именно с большим количеством травмированных игроков. Поэтому в поединке с Коритибой Витория выступит в качестве явного аутсайдера, а по-другому не могло быть еще и по той простой причине, что Витория сыграет на выезде, а сама команда располагается ниже соперника в турнирной таблице.


На данный момент Витория располагается в зоне вылета и имеет довольно призрачные шансы по итогам сезона в Бразилии поднять на 16-ю строчку в таблице. Впрочем, несколько побед подряд исправят ситуацию, тем более есть будет одержана виктория в предстоящем матче над своим конкурентом в борьбе за выживание.


Витория в ноябре оказалась сильнее Коритибы на выезде в рамках Серии А, но на своем поле, уже в мае, очков не удалось набрать – Коритиба взяла реванш ровно с таким же счетом – 1:0. Предположим, что и сейчас матч не подарит обилия забитых мячей, например, стоит рассмотреть вариант ставки на «низ». Прогноз – ничья 1:1.

Предлагаем сделать ставку на исход «тотал матча меньше 2,5» за высокий коэффициент 1,81 от букмекерской конторы 1хбет.
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