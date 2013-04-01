Эстудиантес – Арсенал Саранди. Прогноз на матч (29.08.2017)

Эстудиантес примет Арсенал Саранди в матче 1-го тура аргентинской Примеры. В новом сезоне Эстудиантес ставит пред собой максимальные цели, но чтобы высоко финишировать в турнирной таблице чемпионата, например, нужно как можно чаще выигрывать на своем поле, тем более против таким соперников, как Арсенал Саранди.





В прошлом сезоне Эстудиантес дома оказался сильнее Арсенала 2:0, а вообще, если брать во внимание более старые матчи, то в них также результативность была невысокая и Эстудиантес почти всегда добивался успеха.





В июле Арсенал провел два поединка Южноамериканского кубка, вылетев на ранней стадии турнира, проиграв на выезде 2:0 клубу Спорт Ресифи. Домашняя встреча оказалась за Арсеналом, но команда пропустила, отличившись только дважды (2:1). А вот Эстудиантсе продолжил борьбу за трофей и накануне сыграл в первом матче 1/8 финала с парагвайским Насьоналем Асунсьон. В гостях Аргентинцы уступили 1:0, но все же сохраняют шансы на выход в ¼ финала. Вот только сейчас команда вряд ли думает о чем-то другом, кроме как и виктории над Арсеналом в стартовом поединке чемпионата, предположим, что хозяева выиграют встречу уверенно.