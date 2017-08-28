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Альмагро – Джонсон. Прогноз на матч (28.08.2017)
Дата события: 28 августа 18:00

Николас Альмагро сыграет со Стивом Джонсоном в матче 1/64 финала Открытого чемпионата США по теннису. Опытный испанец не считается фаворитом противостояния, так как его противник проведет домашнюю встречу, да и в мировом рейтинге американец находится ниже, пусть и не входит даже в топ-40.


Что касается прошлых очных встреч, то Альмагро пересекался с Джонсоном только однажды и победил американца. Случилось это уже в далеком 2013-м году на турнире в Австралии – испанец одержал верх по итогам пяти сетов. Кстати, в трех сетах для выявления победителя пришлось играть тай-брейк, то есть, встреча оказалась довольно равной и продолжительной.


Предположим, что так случиться и сейчас, хоть букмекеры вовсе не верят в перспективы Альмагро навязать борьбу Джонсону. Все-таки кажется, что как минимум в начале поединка испанец сумеет взять несколько геймов, если даже и уступив в первом сете, то со счетом 7:6 или, в крайнем случае, 6:4. Именно вариант на большое количество сыгранных геймов в первом сете и хочется взять в качестве основного для ставки.

Предлагаем сделать ставку на исход «тотал геймов в первом сете больше 9,5» за высокий коэффициент 1,80 от букмекерской конторы Париматч.
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