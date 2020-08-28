Авангард – Спартак Москва. Прогноз на матч (28.08.2017)

Авангард примет московский Спартак в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Омский коллектив выступит в качестве явного фаворита поединка, а как иначе, если команда сыграет дома, да еще и находясь в отличной форме, судя по результатам в предыдущих встречах. Авангард выиграл трижды подряд, пусть в прошлых двух поединках оказывался сильнее в овертайме.





Московский Спартак располагается в зоне плей-офф Западной конференции, но пока рано говорить о перспективах команды. Столичный клуб выиграл в прошлом матче у Югры 6:2, но вряд ли на протяжении всего сезона удастся демонстрировать подобную результативность.





Кстати, довольно часто действовали «красно-белые» результативно в прошлых очных встречах с Авангардом, отличаясь 2-3 раза регулярно. Предположим, что и сейчас москвичи забросят две шайбы, но этого не хватит для итоговой победы в основное время, хот я она возможна уже в овертайме, пусть букмекеры не слишком уж верят в гостей. Более же реальный вариант, который можно взять в качестве основного для ставки – тотал основного времени матча больше 3,5».