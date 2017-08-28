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Сибирь – Торпедо. Прогноз на матч (28.08.2017)
Дата события: 28 августа 15:30

Сибирь примет Торпедо в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Поединок пройдет в Новосибирске, но, несмотря на это, фаворитом встречи являются торпедовцы, которые начали сезон с победы над Югрой, но во второй игре в овертайме уступили Авангарду.


Сибирь же лидирует в турнирной таблице Восточной конференции, выиграв абсолютно во всех матчах, в которых принимала участие. Впрочем, сыграла команда только три поединка, поэтому еще рано говорить о перспективах на сезон.


Сибирь рано или поздно должна потерять очки, с высокой долей вероятности неудача постигнет команду в предстоящей встрече, хотя, например, победа в овертайме или по буллитам должна устроить Сибирь.


В прошлом сезоне Торпедо оказалось сильнее Сибири в гостях 4:1, тем самым взяв реванш за домашнее поражение (3:1). Предположим, что и в предстоящей встрече на двоих командами будет заброшено минимум 4 шайбы, а Торпедо как минимум не проиграет в основное время. С учетом такого прогноза и хочется сделать ставку за высокий коэффициент.

 

Предлагаем сделать ставку на исход «индивидуальный тотал заброшенный шайб Торпедо больше 2» за высокий коэффициент 1,69 от букмекерской конторы 1хбет.
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