Сибирь – Торпедо. Прогноз на матч (28.08.2017)

Сибирь примет Торпедо в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Поединок пройдет в Новосибирске, но, несмотря на это, фаворитом встречи являются торпедовцы, которые начали сезон с победы над Югрой, но во второй игре в овертайме уступили Авангарду.





Сибирь же лидирует в турнирной таблице Восточной конференции, выиграв абсолютно во всех матчах, в которых принимала участие. Впрочем, сыграла команда только три поединка, поэтому еще рано говорить о перспективах на сезон.





Сибирь рано или поздно должна потерять очки, с высокой долей вероятности неудача постигнет команду в предстоящей встрече, хотя, например, победа в овертайме или по буллитам должна устроить Сибирь.





В прошлом сезоне Торпедо оказалось сильнее Сибири в гостях 4:1, тем самым взяв реванш за домашнее поражение (3:1). Предположим, что и в предстоящей встрече на двоих командами будет заброшено минимум 4 шайбы, а Торпедо как минимум не проиграет в основное время. С учетом такого прогноза и хочется сделать ставку за высокий коэффициент.