Сиэтл – Портленд. Прогноз на матч (28.08.2017)

Сиэтл примет Портленд в рамках МЛС. Команды являются сильнейшими представителями Западной конференции, на данный момент незначительно превосходя конкурентов в борьбе за первое место.





Сиэтл впереди, причем команда провела на один поединок меньше соперника. Конечно, это обстоятельство, а также место проведения встречи обусловили коэффициенты букмекерских контор, которые явное предпочтение отдают хозяевам, то есть Сиэтлу.





В последнее время Сиэтл чаще побеждал Портленд, но, что интересно, делал это зачастую дома. В июне команды сыграли прошлый раз, и тогда встреча оказалась весьма результативной – на поле Портленда была зафиксирована ничья 2:2.





Предположим, что и сейчас матч порадует обилием забитых мячей, так как ни одна из сторон не станет закрываться в обороне, а постарается действовать с преимуществом, по крайне мере, в первые минуты, когда многое и должно решится. Скорее всего, стартовая 45-минутка в итоге окажется результативнее второго тайма. А ставку хочется сделать на менее рискованный исход, например, на «верх» во встрече.