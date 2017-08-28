Лос-Анджелес – Сан-Хосе. Прогноз на матч (28.08.2017)

Лос-Анджелес примет Сан-Хосе в матче МЛС. После 24-х сыгранных поединков Лос-Анджелес располагается на последней строчке турнирной таблицы Западной конференции, имея призрачные шансы побороться за выход в плей-офф.





Впрочем, не так уж высоки они у Сан-Хосе, который занимает 8-е место, имея в своем активе на 10 пунктов больше, чем соперник, но и сыграла команда на два поединка больше. На выезде Сан-Хосе желательно выиграть, вот только фаворитом предстоящей встречи является Лос-Анджелес, с 2012- года на своем поле не знающий поражений в очных матчах с Сан-Хосе.





Предположим, что как и большинство очный поединков между Сан-Хосе и Лос-Анджелесом, предстоящая встреча окажется результативной, по крайней мере, два мяча на двоих команды организуют, с высокой долей вероятности обе стороны поразят ворота друг друга.





Скорее всего, победителем противостояния станет Лос-Анджелес, который забьет как в первой половине встречи, так и во второй 45-минутке, но ставку лучше сделать с подстраховкой. Прогноз – виктория фаворита 2:1.