Реал Мадрид – Валенсия. Прогноз на матч (27.08.2017)

Мадридский Реал примет Валенсию в рамках 2-го тура испанской Примеры. «Королевский клуб» демонстрирует на старте сезона фантастическую игру и уже сейчас «сливочных» называют главными претендентами на победу как в Лиге Чемпионов, так и во «внутренних» турнирах – Чемпионате и Кубке Испании.





После первого тура Реал сразу же захватил лидерство благодаря крупной победе над Депортиво в гостях – 3:0. Валенсия кажется более серьезным соперником, но в прошлом сезоне «летучие мыши» выступили очень плохо, хоть, например, дома Реал они обыграли 2:1. Вообще, Валенсия всегда дает бой мадридцам и в 9-ти поединках подряд, начиная с 2013-го года, команда неизменно забивала, как, впрочем, и сам Реал. Стоит отметить, что только однажды за это время «верх» не был пробит, вряд ли подобное повторится и сейчас.





Предположим, что Реал без особых проблем создаст для себя в первом тайме весомое преимущество, которое будет только расти, как и счет на табло. Скорее всего, в итоге команда Зидана победит с разницей минимум 3 мяча, отличившись и до и после перерыва.