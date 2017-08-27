Ливерпуль – Арсенал. Прогноз на матч (27.08.2017)

Ливерпуль примет Арсенал в центральном матче 3-го тура английской Премьер-Лиги. Мерсисайдцы во встрече с принципиальным соперником и прямым конкурентом за еврокубковые места не смогут рассчитывать на Лаллану, непонятна ситуация также с Коутиньо и Клайном. Но и без них Ливерпуль выступит в качестве фаворита, а все потому, что «красные» проведут домашний поединок.





Накануне на «Энфилд Роуд» Ливерпуль благодаря мощному началу встречи деклассировал Хоффенхайм 4:2, тем самым оформив путевку в групповую стадию Лиги Чемпионов. Вряд ли Ливерпуль потратил уж очень много сил в поединке, ведь после 30-й минуты интрига умерла и англичане смогли не прилагать максимум усилий.





А вот против Арсенала придется постараться, так как соперник в прошлом туре чемпионата потерпел поражение от клуба Сток Сити 1:0. До этого «канониры» в результативном стиле сыграли с Лестером (4:3), но все же проблемы у команды есть во всех аспектах игры, чем Ливерпуль может и воспользоваться.





Наверняка команда Юргена Клоппа сделает в очередной раз акцент на мощное начало, но вот ближе к перерыву ситуация на поле должна поменяться и Арсенал обязан перехватить инициативу.