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Челси – Эвертон. Прогноз на матч (27.08.2017)
Дата события: 27 августа 15:30

Челси примет Эвертон в матче 3-го тура английской Премьер-Лиги. «Аристократы» проиграли в стартовом поединке чемпионата скромному Бернли 3:2, но сумели в некоторой мере реабилитироваться, будучи аутсайдерами встречи с Тоттенхэмом в итоге оказавшись сильнее в дерби – 2:1. Конечно, Челси планирует в скором времени нагнать и группу лидеров, вот только для этого нужно исключительно выигрывать в следующих турах.


Эвертон один из претендентов на еврокубковые места и пока, судя по результатам, команда задачу минимум выполняет. «Ириски» сначала обыграли Сток Сити со счетом 1:0, а затем на выезде разошлись миром с Ман Сити 1:1. Такой результат в поединке с «горожанами» должен был устроить Эвертон, но несколько обидно, что не удалось удержать преимущество, несмотря даже на удаление у соперника в первом тайме.


Следует отметить большое количество моментов у ворот Эвертона в стартовой половине встречи с Ман Сити. Скорее всего, Челси также будет довольно успешен в атаке, по крайней мере, в их создании, а значит, с высокой долей вероятности «синие» проведут результативный поединок. Прогноз – Челси выиграет, отличившись минимум дважды.

Предлагаем сделать ставку на исход «индивидуальный тотал голов Челси больше 1,5» за высокий коэффициент 1,83 от букмекерской конторы Париматч.
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