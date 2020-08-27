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Краснодар – Динамо Москва. Прогноз на матч (27.08.2017)
Дата события: 27 августа 20:00

Краснодар примет московское Динамо в матче 8-го тура российской Премьер-Лиги. Накануне краснодарцы проиграли Црвене Звезде в ответной встрече заключительного этапа квалификации Лиги Европы, тем самым покинув турнир, но зато теперь команда может сосредоточить все силы на чемпионате, в котором перед Краснодаром поставлена цель попасть в тройку сильнейших.


На данный момент дела у Краснодара в Премьер-Лиге не так уж и плохи. В 7-ми поединках команда проиграла только однажды, но три ничьи не позволяют Краснодару находиться в тройке сильнейший – клуб из южной части России располагается только на пятой строчке.


Конечно, перспективы Краснодара на победу во встрече с Динамо на своем поле кажутся довольно высокими, но многое зависит от физического состояния команды, которая отдала максимум сил против Црвены Звезды и непонятно – успела ли восстановиться основные игроки Краснодара.


Наверняка хозяевам будет сложно, но выиграть у Динамо получится, если хозяева сумеют забить первыми, например, до 30-й минуты, а дальше контролировать ход игры.

Предлагаем сделать ставку на исход «победа Краснодара» за высокий коэффициент 1,88 от букмекерской конторы 1хбет.
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