Зенит – Ростов. Прогноз на матч (27.08.2017)

Зенит примет Ростов в центральном матче 8-го тура российской Премьер-Лиги. На данный момент в таблице чемпионата питерский клуб занимает первую позицию, только в одной встрече потеряв очки, а ростовчане, несмотря на серьезные кадровые перестроения, сейчас третий, имея довольно высокие шансы по итогам сезона оказаться, например, в топ-5.





Понятно, что в предстоящем матче фаворитом является Зенит, который все-таки сыграет дома, да и состав у питерцев помощнее. В том числе он таковой за счет бывших игроков Ростова, Полоза и Ерохина, появлявшихся на поле в поединке с Утрехтом в квалификации Лиги Чемпионов. В сложнейшей игре, длившейся 120 минут, Зенит оказался сильнее и оформил вход в групповую стадию главного клубного турнира Европы, но, конечно, сил питерцы оставили много.





В этом шанс Ростова, который всю неделю отдыхал, а до этого в пяти поединках подряд не проигрывал, пропустив лишь один мяч в свои ворота. Предположим, что надежно в обороне отыграет Ростов и сейчас, а если Зенит и забьет, то не более двух мячей. Прогноз – ничья 1:1 или минимальная виктория хозяев через «низ».