ЦСКА – Ахмат. Прогноз на матч (27.08.2017)

Московский ЦСКА примет Ахмат в матче 8-го тура российской Премьер-Лиги. Грозненский клуб удачно начал сезон, трижды подряд победив, но затем команда проиграла в четырех встречах, тем самым опустившись на 8-ю строчку турнирной таблицы.





И все же Ахмат котируется довольно высоко, то есть, 8-е место не то, на что может рассчитывать команда. Следовательно, такие матчи, как противостояния с ЦСКА, носит не только принципиальный характер, но и стратегически он важен.





Конечно, надеяться на победу в гостях было бы для Ахмата не правильно, так как ЦСКА превосходит его по многим показателям. А вот зацепиться на выезде за ничью можно, тем более, «армейцы» среди недели сыграли в матче квалификации Лиги Чемпионов, и, возможно, не успели на сто процентов восстановиться.





Предположим, что ЦСКА хоть и начнет поединок активнее, но инициативу по несколько десятков минут будет отдавать сопернику. Скорее всего, матч не окажется уж очень результативным, но по голу от команд ожидать можно, с учетом такого предположения и ставка на игру, пусть и с подстраховкой.