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СКА-Хабаровск – Спартак Москва. Прогноз на матч (27.08.2017)
Дата события: 27 августа 11:00

СКА-Хабаровск примет московский Спартак в матче 8-го тура российской Премьер-Лиги. В турнирной таблице чемпионата команды располагаются вне топ-8, что можно было предположить до начала сезона по отношению к хабаровскому клубу, но никак, если говорить о Спартаке.


«Красно-белые» действующие чемпионы страны, но спартаковцы проиграли уже в трех встречах, причем дважды в предыдущих двух турах. На данный момент у Спартака не только отрицательная разница мячей, но значительное отставание от группы лидеров, например, 6 пунктов москвичи уступают Ростову, который на 3-й строчке.


То есть, в предстоящем поединке Спартак устроит только победа, причем было бы неплохо выиграть уверенно, чтобы поверить в свои силы и начать набирать от матча к матчу. СКА-Хабаровск только пришел в Премьер-Лигу и вряд ли команда сможет добиться в дебютном сезоне каких-либо успехов, а скорее поборется за выживание. Сейчас хабаровский коллектив располагается на 15-м месте, но, неудачно начав сезон, в предыдущих трех поединках команда не проигрывала. В четвертый раз не уступить, предположим, у СКА не получится – Спартак обыграет соперника, пропустив от него максимум однажды.

Предлагаем сделать ставку на исход «победа московского Спартака» за высокий коэффициент 1,57 от букмекерской конторы Вильям Хилл.
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