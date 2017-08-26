Рома – Интер. Прогноз на матч (26.08.2017)

Рома примет Интер в центральном матче 2-го тура итальянской Серии А. Команды выиграли свои поединки в первом туре чемпионата, причем миланский клуб оказался сильнее Фиорентины с разгромным счетом 3:0, благодаря чему Интер на данный момент возглавляет таблицу.





Но долго лидерство Интера не продержится, если судить по коэффициентам букмекерских контор матч «черно-синих» против Ромы с столице Италии. «Волки» в последнее время всегда финишировали выше Интера в турнирной таблице, следовательно, и котируется Рома всегда выше, в том числе и в домашней встрече.





В прошлом сезоне римляне дома обыграли Интер 2:1, а последний раз представители Милана (говорим исключительно об Интере) оказывались сильнее Ромы уже в далеком 2011-м году. С тех пор только несколько поединков на «Стадио Олимпико» оказывались малорезультативными, предположим, что обилием забитых мячей запомнится и предстоящая встреча.





Прогноз – обе команды смогут отличиться, а выиграет минимально тот коллектив, который создаст больше моментов. В первом тайме преимуществом будет владеть Рома, то есть, на перерыв «волки» не уйдут уступая.