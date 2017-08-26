Алавес – Барселона. Прогноз на матч (26.08.2017)

Алавес сыграет с Барселоной в матче 2-го тура испанской Примеры. Каталонцы после продажи Неймара так и не купила на его замену ни одного игрока, а учитывая, что у Луиса Суареса травма и он не может помочь команде на старте сезона, дела у Барселоны наверняка не могут складываться очень хорошо.





Вот Барселона и проиграла мадридскому Реалу в обеих встречах Суперкубка Испании, причем даже с Суаресом в составе, а уже без уругвайца оказалась сильнее скромного Бетиса 2:0, не продемонстрировав чемпионской игры. Шансы Барселоны на золотые медали ниже, чем у Реала, а такое уже довольно давно не случалось.





В поединке с Алавесом, пусть и на выезде, Барселона все равно считается фаворитом, но ее соперник уже показал в прошлом сезоне, что может быть опасен. Например, Алавес сумел обыграть Барселону на ее поле в сентябре, а также команда дошла до финала Кубка Испании, где проиграла, но не уступила Барсе разгромно, хоть многие рассчитывали на это, делая ставки.





Предположим, что «сохранит лицо» Алавес и в предстоящей встрече, как минимум не пропустив от соперника более 4-х мячей в собственные ворота.