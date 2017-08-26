Вердер – Бавария. Прогноз на матч (26.08.2017)

Вердер примет Баварию в матче 2-го тура немецкой Бундеслиги. В стартовом поединке чемпионата мюнхенцы в уверенном стиле разобрались с Байером на своем поле (3:1), а до этого команда стала обладателем Кубка Германии, обыграв дортмундскую Боруссию (3:2 после серии пенальти). То есть, Бавария находится в той форме, чтобы как минимум не уступить сопернику, уровня Вердера даже на его поле.





Само собой разумеется, что букмекеры явное предпочтения отдают Баварии, которой уже пора бы готовиться к поединкам с ПСЖ на групповой стадии Лиги Чемпионов. По сути, в Бундеслиге у Баварии только один соперник в борьбе за чемпионство, м это не Вердер, которому бы сохранить прописку в элите.





Довольно давно Бавария уже не теряла очки в матчах с Вердером в чемпионате, не произойдет этого и сейчас, если мюнхенцы реализуют хотя бы 10% своих моментов. Если брать удары в створ, не учитывая опасные подходы к воротам, то во встрече с Байером Бавария реализовала примерно 40% моментов, и это при том, что у команды в стартовом составе вышло сразу несколько новичков, а, например, Роббен остался на скамейке запасных. Против Вердера голландец сыграет и, предположим, отличится.