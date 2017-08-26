Локомотив – Урал. Прогноз на матч (26.08.2017)

Московский Локомотив примет Урал в матче 8-го тура российской Премьер-Лиги. «Железнодорожники» продолжают преследовать в таблице питерский Зенит, на данный момент отставая от команды Роберто Манчини на 3 очка. В случае виктории Локомотив на какое-то время догонит представителей Санкт-Петербурга, впрочем, не факт, что в дальнейшем более скромному московскому клубу удастся на равных соперничать с Зенитом.





В отличие от Локомотива, Урал в чемпионате еще не проигрывал. Команда в 6-ти поединках сыграла вничью, поэтому и находится она не в группе лидеров, а в середине турнирной таблице, но все равно пока выступление Урала наверняка радует болельщиков клуба. А все потому, что, например, Урал не уступил таким соперникам, как Динамо Москва, Краснодар, Зенит и ЦСКА, то есть тем клубам, которые как минимум финишируют в верхней половине таблицы, хотя насчет динамовцев есть некоторые сомнения.





Сам же Урал постарается в нынешнем сезоне финишировать выше, чем в прошлом, а сделать это получиться, если сохранить ту же надежность обороны и борьбу до конца в каждой встрече. Несомненно, Локомотиву в поединке с Уралом придется тяжело, но минимально фаворит должен все-таки выиграть, например, 1:0.