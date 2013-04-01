Манчестер Юнайтед – Лестер. Прогноз на матч (26.08.2017)

Манчестер Юнайтед примет Лестер в матче 3-го тура английской Премьер-Лиги. Феерически «Красные дьяволы» начали сезон, что касается чемпионата, ведь в поединке за Суперкубок Европы команда уступила мадридскому Реалу (2:1). А в Премьер-Лиге после двух туров Юнайтед лидирует, обе встречи выиграв со счетом 4:0.





Конечно, соперники у команды Жозе Моуриньо в прошлых турах были не самые серьезные, впрочем, и Лестер к таковым отнести нельзя, если вспомнить о статистике очных встреч коллективов. Например, в прошлом сезоне Юнайтед дважды деклассировал «лис» с крупным счетом, а ровно год назад в матче за Суперкубок Англии победил минимально (2:1).





Манчестер Юнайтед находится в превосходной форме, а вот Лестер испытывает некоторые сложности в обороне, так как в трех стартовых поединках сезона, включая матч Кубка футбольной лиги с клубом Шеффилд Юнайтед, «лисы» пропустили в общей сложности 5 мячей. Арсенал, например, 4 раза поразил ворота Лестера на своем поле, почему бы более мощному на данный момент Юнайтед не повторить достижение «канониров», ну или хотя бы приблизиться к значению четырех забитых мячей.