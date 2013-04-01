Борнмут – Манчестер Сити. Прогноз на матч (26.08.2017)

Борнмут примет Манчестер Сити в матче 3-го тура английской Премьер-Лиги. В прошлом поединке чемпионата «горожане» на своем поле избежали поражения от Эвертона, несмотря на то, что уступали после первого тайма, а всю вторую половину встречи действовали в меньшинстве. Сити с Эвертоном поделил очки, а до этого команда Гвардиолы в гостях обыграла Брайтон 2:0, что позволяет на данный момент команде находится в верхней половине турнирной таблице, причем даже в пятерке лучших.





Конечно, в предстоящем матче Сити устроит только победа, так как чемпионские амбиции Сити известны, да и соперник у манкунианцев не самый серьезный. Борнмут оба поединка на старте сезона проиграл, кстати, не забивая при этом. Дома у Борнмута наверняка получится создать несколько опасных моментов, только вот более одного мяча в ворота Сити хозяева не отправить, как бы игра не складывалась.





Предположим, что Сити выиграет довольно-таки уверенно, например, с преимуществом в 2 мячам. Прогноз – виктория Манчестер Сити со счетом 2:0 или 3:1.