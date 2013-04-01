Флойд Мэйвезер – Коннор Макгрегор. Прогноз на бой (27.08.2017)

Самый ожидаемый боксерский поединок 2017-го года состоится уже на этой неделе – Флойд Мэйвезер сразится с Коннором Макгрегором. Для американца бой станет пятидесятым в профессиональной карьере боксера, и ни разу пока Мэйвезер не проиграл, более того, долгое время у него было прозвище «Красавчик», так как Флойд после своих боев выглядел ровным счетом так же, как и перед ними, то есть, особых увечий он не получал.





А вот для Коннора Макгрегора бой с Мэйвезером станет дебютом в боксе, зарекомендовал же себя ирландец как самый популярный представитель смешанных единоборств, впрочем, не совсем понятно, что же Коннор делает в боксе. Да, зарабатывает сумасшедшие деньги, да, пиарит свое имя и хочет войти в историю, но в бою с профессиональным боксером, пусть и уже 40-летним, у Макгрегора весьма призрачные шансы на победу.





Макгрегор накаутер, вот только попасть по Мэйвезеру не так уж легко. Менее 20% ударов пришлись по Флойду в бою с Пакьяо, при том, что филиппинец был тем соперником для американца, от которого можно было ожидать победы. Тогда Мэйвезер выиграл решением судей, так будет и сейчас, по крайней мере, если бой продлится все 12 раундов, то с вероятностью 95% его победителем окажется Флойд.