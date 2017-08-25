Бетис – Сельта. Прогноз на матч (25.08.2017)

Бетис примет Сельту в матче 2-го тура испанской Примеры. Клуб, представляющий Севилью, считается фаворитом противостояния, хотя в турнирной таблице чемпионата на данный момент Бетис располагается ниже своего соперника. Справедливости ради отметим, что в стартовом туре и единственной пока встрече Бетис сыграл с каталонской Барселоной на ее поле, то есть, команда вряд ли имела шансы на 3 очка. Не добилась успеха во встрече с Реалом Сосьедад и Сельта, более того, галисийцы уступили представителям Сан-Себастьяна, но так как счет поединка 3:2, поэтому Сельта пока выше Бетиса.





Ничья в предстоящем матче более чем вероятна, хотя букмекеры небольшое предпочтение все же отдают хозяевам. Именно Бетис в прошлом сезоне оказался сильнее в очной встрече с Сельтой, обыграв соперника на его поле со счетом 1:0. До этого в трех поединках подряд фиксировалась ничья, причем каждый раз результативная – 1:1, 1:1 и 3:3. Предположим, что и сейчас коллективы порадуют обилием забитых мячей, как минимум «верх» здесь должен быть пробит.