Реал Сосьедад – Вильярреал. Прогноз на матч (25.08.2017)

Реал Сосьедад примет Вильярреал в матче 2-го тура испанской Примеры. Команды, как кажется, будут претендовать в нынешнем сезоне на попадание в четверку сильнейших, а значит, друг другу они конкуренты. В Сан-Себастьяне Реал Сосьедад выступит в качестве фаворита, что не удивительно, но все равно встреча может пойти далеко не так, как предполагалось.





Например, в прошлом сезоне в гостях Вильярреал одолел Реал Сосьедад, не пропустив от довольно мощного соперника. А между прочим, клуб, представляющий Сан-Себастьян, практически всегда на родной арене действует результативно, тем более против таких раздражителей, как Вильярреал. Раньше встречи команд в Сан-Себастьяне оказывались более богатыми на забитые мячи, предположим, что так случиться и сейчас.





Этому есть причины: Реал Сосьедад в первом матче сезона на выезде обыграл Сельту 3:2, то есть, с атакой у команды все в порядке; а вот Вильярреалу попросту необходимо побеждать, так как с стартовом туре «желтая субмарина» была потоплена Леванте 1:0 – хоть как Вильярреалу придется действовать в атакующем стиле против Реала Сосьедад.