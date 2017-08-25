ПСЖ – Сент-Этьен. Прогноз на матч (25.08.2017)

ПСЖ примет Сент-Этьен в матче 4-го тура французской Лиги 1. Парижане продолжают оставаться главными претендентами на титул, несмотря на то, что действующий чемпион страны Монако очков пока также не терял и находится он в отличной форме. Причина высоких котировок ПСЖ банальные – состав команды в разы сильнее, чем у конкурентов, парижане нацелены именно победу в чемпионате, так как проиграли трофей в прошлом году, да и Монако потерял несколько ключевых игроков в межсезонье.





Кстати, кроме Монако и ПСЖ сейчас в группе лидеров еще и Сент-Этьен, который остается единственным клубом Лиги 1, пока не пропускавший в свои ворота. Предположим, что ПСЖ это быстро исправит, отличившись, например, 2-3 раза минимум против такого соперника. Парижане уже 11 мячей отправили в сумме в ворота Амьена, Генгама и Тулузы, на очереди Сент-Этьен, пусть он и выглядит предпочтительнее прошлых соперников ПСЖ.





Скорее всего, ПСЖ жома постарается забить в стартовой 20-минутке, после чего игра несколько успокоится, и, предположим, второй тайм окажется менее результативным, чем первый.