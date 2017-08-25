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ПСЖ – Сент-Этьен. Прогноз на матч (25.08.2017)
Дата события: 25 августа 21:45

ПСЖ примет Сент-Этьен в матче 4-го тура французской Лиги 1. Парижане продолжают оставаться главными претендентами на титул, несмотря на то, что действующий чемпион страны Монако очков пока также не терял и находится он в отличной форме. Причина высоких котировок ПСЖ банальные – состав команды в разы сильнее, чем у конкурентов, парижане нацелены именно победу в чемпионате, так как проиграли трофей в прошлом году, да и Монако потерял несколько ключевых игроков в межсезонье.


Кстати, кроме Монако и ПСЖ сейчас в группе лидеров еще и Сент-Этьен, который остается единственным клубом Лиги 1, пока не пропускавший в свои ворота. Предположим, что ПСЖ это быстро исправит, отличившись, например, 2-3 раза минимум против такого соперника. Парижане уже 11 мячей отправили в сумме в ворота Амьена, Генгама и Тулузы, на очереди Сент-Этьен, пусть он и выглядит предпочтительнее прошлых соперников ПСЖ.


Скорее всего, ПСЖ жома постарается забить в стартовой 20-минутке, после чего игра несколько успокоится, и, предположим, второй тайм окажется менее результативным, чем первый.

Предлагаем сделать ставку на исход «тотал второго тайма меньше 2,5» за высокий коэффициент 1,60 от букмекерской конторы 1хбет.
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