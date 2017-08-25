Кельн – Гамбург. Прогноз на матч (25.08.2017)

Кельн примет Гамбург в матче 2-го тура немецкой Бундеслиги. На данный момент команды располагаются в противоположных частях турнирной таблицы, но пока рано говорить об их перспективах на сезон, ведь Гамбург вполне может оказаться претендентом на вылет, хотя в стартовом туре команда показала себя с лучшей стороны, обыграв дома Аугсбург 1:0.





Кельн во встрече с Боруссией Менхенгладбах в гостях пропустил всего один мяч, который и оказался единственным, но «козлы» еще легко отделались, ведь моментов у соперника было много. Впрочем, и сам Кельн имел возможности отличиться, один лишь новичок Кельна Кордоба, купленный за баснословные деньги, мог забивать несколько раз.





Предположим, что против Гамбурга Кельн точно отличится, с высокой долей вероятности даже несколько раз. Вообще, встреча обещает оказаться весьма результативной, так как незачем и Гамбургу отсиживаться в обороне, если команда хочет победить.





Прогноз – либо в матче выиграет Кельн с минимальным счетом, либо же в поединке будет зафиксирована ничья, причем результативная. Скорее всего, «верх» соперники пробьет уже к 60-й минуте, на это и ставка.