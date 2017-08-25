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Кельн – Гамбург. Прогноз на матч (25.08.2017)
Дата события: 25 августа 21:30

Кельн примет Гамбург в матче 2-го тура немецкой Бундеслиги. На данный момент команды располагаются в противоположных частях турнирной таблицы, но пока рано говорить об их перспективах на сезон, ведь Гамбург вполне может оказаться претендентом на вылет, хотя в стартовом туре команда показала себя с лучшей стороны, обыграв дома Аугсбург 1:0.


Кельн во встрече с Боруссией Менхенгладбах в гостях пропустил всего один мяч, который и оказался единственным, но «козлы» еще легко отделались, ведь моментов у соперника было много. Впрочем, и сам Кельн имел возможности отличиться, один лишь новичок Кельна Кордоба, купленный за баснословные деньги, мог забивать несколько раз.


Предположим, что против Гамбурга Кельн точно отличится, с высокой долей вероятности даже несколько раз. Вообще, встреча обещает оказаться весьма результативной, так как незачем и Гамбургу отсиживаться в обороне, если команда хочет победить.


Прогноз – либо в матче выиграет Кельн с минимальным счетом, либо же в поединке будет зафиксирована ничья, причем результативная. Скорее всего, «верх» соперники пробьет уже к 60-й минуте, на это и ставка.

Предлагаем сделать ставку на исход «тотал первого тайма больше 1» за высокий коэффициент 2,05 от букмекерской конторы 1хбет.
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