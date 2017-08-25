Анжи – Уфа. Прогноз на матч (25.08.2017)

Анжи примет Уфу в матче 8-го тура российской Премьер-Лиги. Клуб из Махачкалы занимает на данный момент 15-ю строчку в турнирной таблице, проиграв 6 поединков из 7-ми проведенных. Не удивительно, что в предстоящей встрече Анжи считается не таким явным фаворитом, как могло бы быть в другой ситуации, тем более у Уфа довольно стабильна в начале сезона.





Всего одно поражение в пассиве Уфы, причем уступила команда на своем поле Ростову 4:1. Из-за такого счета разница мячей Уфы ухудшилась и сейчас она отрицательная – минус 1. Но все равно Уфе очень далеко до Анжи, который при трех забитых мячах пропустил в общей сложности 16 голов.





В прошлом сезоне Уфа обыграла Анжи как дома, так и на выезде, причем оказывалась команда сильнее исключительно с минимальным преимуществом в счете. С высокой долей вероятности и в предстоящем поединке один из коллективов, возможно, даже Уфа, выиграет в один мяч, а сама встреча не окажется уж очень результативной, например, она не завершится 3:2. Прогноз – виктория Уфы 1:0 или 2:1, на ставку все же лучше выбрать с подстраховкой.