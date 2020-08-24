Црвена Звезда – Краснодар. Прогноз на матч (24.08.2017)

Црвена Звезда примет Краснодар в ответном матче заключительного этапа квалификации Лиги Европы. Первая встреча в России завершилась минимальной викторией хозяев, но Краснодар пропустил от соперника дважды, что не очень хорошо перед ответным поединком.





Дома Црвену Звезду наверняка устроит любая победа, так как второй раз подряд брать в учет результат с пятью забитыми мячами вряд ли стоит, тем более и Краснодар сыграет совершенно в ином стиле. Команда понимает, что пропускать ей категорически нельзя, а значит, Краснодар изберет оборонительный стиль ведения игры, который не предполагает большого количества моментов у ворот как одного, так и другого коллектива.





Предположим, что здесь «верх» вовсе не будет пробит, а дальше пойдет Краснодар, который не проиграет на выезде. С высокой долей вероятности поединок завершится вничью 1:1, вот только непонятно в какому сценарию будет развиваться игра – то ли сначала отличится Црвена Звезда и Краснодару придется менять стратегию, либо сербы пропустят, еще снизив тем самым собственные шансы на успех в противостоянии.