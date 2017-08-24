Хайдук – Эвертон. Прогноз на матч (24.08.2017)

Хайдук примет Эвертон в ответном матче заключительного этапа квалификации Лиги Европы. В первой встрече английский клуб без проблем разобрался с представителями Хорватии, на своем поле выиграв 2:0. На выезде «ириски» снова выступят в качестве фаворитов, вот только ожидать от Эвертона победы со стопроцентной уверенностью не стоит, так как у команды есть другие приоритеты.





Например, хорошее выступление в Премьер-Лиге, а накануне Эвертон не удержал победу в поединке с Ман Сити, сыграв с «горожанами» 1:1, несмотря даже на удаление в составе Сити еще в первом тайме. Кстати, до этого Эвертон одолел Сток Сити 1:0, то есть, не все так плохо.





Хайдук довольно сильная команда по меркам Чемпионата Хорватии, но против Эвертона изначально у клуба не было шансов, точнее была минимальная надежда на чудо, а иначе успех в противостоянии с англичанами не назовешь.





Прогноз – Эвертон на выезде не станет прилагать максимум усилий и встреча завершится вничью, причем обе команды смогут забить. Скорее всего, в Хорватии будет зафиксирована ничья 1:1.