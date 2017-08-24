Шкендия 79 – Милан. Прогноз на матч (24.08.2017)

Шкендия 79 примет Милан в ответном матче заключительного этапа квалификации Лиги Европы. В противостоянии отнюдь не равных команд интрига умерла неделю назад, когда «россо-нери» на своем поле деклассировали соперника 6:0.





На выезде Милан также выступит в качестве явного фаворита, и несмотря на то, что выигрывать итальянскому гранду не обязательно, никакой другой исход, кроме победы, Милан не устроит. Для «россо-нери» психологически важно начать сезон с серии викторий, а на данный момент, если брать в учет только официальные поединки, у Милана 4 победы.





Для Шкендии успехом станет даже забитый мяч в ворота Милана, но это произойдет тогда, как кажется, когда сами гости позволят это сделать. Предположим, что как минимум в стартовой 45-минутке Шкендия не забьет, а Милан выиграет первый тайм уверенно, например, 2:0.





Что касается ставки, то стоит рассмотреть вариант именно на фору первого тайма, хотя можно и подстраховаться, тем более если ставку включать в экспресс. Альтернативный вариант – виктория Милана с разницей в 3-4 мяча.